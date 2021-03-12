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Місія на Марсі: марсохід Perseverance вшанував мову індіанців навахо

Місія на Марсі: марсохід Perseverance вшанував мову індіанців навахо

Київ • УНН

 • 37854 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Команда марсоходу Perseverance опублікувала перші результати роботи інструменту SuperCam, за допомогою якого він дистанційно визначає склад грунту і каменів на Марсі. Перший скельний масив, обраний для вивчення, отримав ім'я Мааз - так звучить слово "Марс" на мові індіанців навахо, що живуть на південному заході США. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

Деталі

Загальноприйнятим для місій НАСА є присвоєння неформальних назв орієнтирам на планетах.

НАСА обрала мову народу навахо, щоб вшанувати її.

"Ми сподіваємось, що використання нашої мови в місії "Perseverance" надихне більше наших молодих людей навахо на розуміння важливості та важливості вивчення нашої мови. Наші слова (навахо - ред.) були використані для перемоги у Другій світовій війні, і тепер ми допомагаємо орієнтуватися і дізнатися більше про планету Марс", - йдеться у повідомленні.

Команда НАСА вже має список із 50 слів навахо, серед яких "сила" ("bidziil") та "повага" ("hoł nilį́"). Самозавзятість була перекладена на "Хаахоні".

Perseverance потрібно було "навчити" цій мові, щоб він міг розпізнавати орієнтири. Знак наголосу, що використовується в англійському алфавіті для передачі унікальної інтонації мови навахо, не може читатись комп’ютерними мовами, якими користується Perseverance. Тому, команда використовує англійські літери без спеціальних символів або розділових знаків для позначення слів навахо.

"Це доленосне приземлення на Марсі створило особливу можливість надихнути молодь навахо не лише завдяки дивовижним науковим та інженерним подвигам, а й завдяки включенню нашої мови таким значущим способом", - говорить представник індіанців навахо.

Додамо

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США опублікувало в Twitter аудіозапис зі звуками з поверхні Марса, яку зробив ровер Perseverance після посадки на Червону планету.

Американський дослідницький марсохід Perseverance успішно здійснив посадку на Марсі і надіслав на Землю своє перше відео.

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