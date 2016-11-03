Миссия МВФ начала работу в Украине

"Миссия МВФ работает (в Украине - ред.)", - сообщили в представительстве Фонда.

При этом в представительстве добавили, что время пребывания миссии МВФ в Украине неизвестно.

Напомним, в МВФ ранее сообщили, что миссия Фонда собирается провести дискуссии в рамках третьего пересмотра программы МВФ и провести в 2016 году консультации для оценки экономического и финансового развития и обсуждения экономической и финансовой политики страны на будущее.