Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. Про це УНН повідомили у представництві МВФ в Україні.
"Місія МВФ працює (в Україні - ред.)", - повідомили у представництві Фонду.
При цьому у представництві додали, що час перебування місії МВФ в Україні невідомий.
Нагадаємо, у МВФ раніше повідомили, що місія Фонду збирається провести дискусії у рамках третього перегляду програми МВФ і провести в 2016 році консультації для оцінки економічного і фінансового розвитку та обговорення економічної і фінансової політики країни на майбутнє.