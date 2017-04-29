Мешки фельдъегерской службы с документацией нашли в Борисполе – А.Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Полиция нашла в г.Борисполе мешки с документацией, которые были отобраны у сотрудников фельдъегерской службы вчера, 28 апреля, на центральном железнодорожном вокзале Киева. Об этом на брифинге заявил руководитель Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
“Примерно два часа назад в Борисполе были найдены мешки с документацией”, — сообщил А.Крищенко.
По его словам, правоохранители мешки не раскрывали.
“Мы ждем представителей службы (фельдъегерской службы — ред.). Будем осматривать их с ними и уже сможем сказать, какую ценность эти документы представляли и что, возможно, пропало. Но визуально можно сказать, что документы, которые перевозила служба, скорее всего, не пропали”, - сказал А.Крищенко.
Он добавил, что правоохранители продолжают розыск нападавших.
По словам А.Крищенка, основным мотивом преступления следствие считает ограбление.
“В первую очередь будет рассматриваться версия ограбления”, — сказал он.
Кроме того, А.Крищенко напомнил, что преступники похитили у курьеров два табельных пистолета.
Как ранее сообщал УНН, из-за нападения неизвестных на сотрудников фельдъегерской службы в Киеве правоохранители ввели оперативный план “Сирена”.