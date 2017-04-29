Мішки фельд’єгерської служби з документацією знайшли в Борисполі – А.Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Поліція знайшла в м.Борисполі мішки з документацією, які були відібрані у працівників фельд'єгерської служби вчора, 28 квітня, на центральному залізничному вокзалі Києва. Про це на брифінгу заявив керівник Національної поліції в м.Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Приблизно дві години тому в Борисполі були знайдені мішки з документацією”, — повідомив А.Крищенко.
За його словами, правоохоронці мішків не відкривали.
“Ми чекаємо представників служби (фельд’єгерської служби — ред.). Будемо оглядати їх із ними і вже зможемо сказати, яку цінність ті документи представляли і що, можливо, зникло. Але візуально можна сказати, що документи, які перевозила служба, скоріше за все, не зникли”, — сказав А.Крищенко.
Він додав, що правоохоронці продовжують розшук нападників.
За словами А.Крищенка, основним мотивом злочину слідство вважає пограбування.
“В першу чергу буде розглядатися версія пограбування”, — сказав він.
Крім того, А.Крищенко нагадав, що злочинці викрали у кур’єрів два табельні пістолети.
Як раніше повідомляв УНН, через напад невідомих на працівників фельд’єгерської служби у Києві правоохоронцями було введено оперативний план “Сирена”.