Мішки фельд’єгерської служби з документацією знайшли в Борисполі – А.Крищенко

“Приблизно дві години тому в Борисполі були знайдені мішки з документацією”, — повідомив А.Крищенко.



За його словами, правоохоронці мішків не відкривали.



“Ми чекаємо представників служби (фельд’єгерської служби — ред.). Будемо оглядати їх із ними і вже зможемо сказати, яку цінність ті документи представляли і що, можливо, зникло. Але візуально можна сказати, що документи, які перевозила служба, скоріше за все, не зникли”, — сказав А.Крищенко.



Він додав, що правоохоронці продовжують розшук нападників.



За словами А.Крищенка, основним мотивом злочину слідство вважає пограбування.

“В першу чергу буде розглядатися версія пограбування”, — сказав він.



Крім того, А.Крищенко нагадав, що злочинці викрали у кур’єрів два табельні пістолети.



Як раніше повідомляв УНН, через напад невідомих на працівників фельд’єгерської служби у Києві правоохоронцями було введено оперативний план “Сирена”.