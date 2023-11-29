Мишель: на саммите ЕС сосредоточат усилия для решений в поддержку Украины, надеюсь, с началом переговоров о вступлении
Киев • УНН
Президент Евросовета Шарль Мишель хочет усилить поддержку Киева и уверяет, что европейские лидеры "полны решимости продолжать поддерживать Украину"
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на декабрьском саммите сосредоточат много усилий, чтобы принять дополнительные решения в поддержку Украины, в том числе политические, как он надеется, с началом переговоров о вступлении. Об этом он сказал в эфире France Inter в среду, заверив, что европейские лидеры "полны решимости продолжать поддерживать Украину", пишет УНН.
Европейские лидеры полны решимости поддерживать Украину, потому что на карту поставлена наша демократическая модель, наши фундаментальные ценности, те, что легли в основу европейского проекта
Он напомнил, что "через две недели" 27 глав государств и правительств "сосредоточат много усилий для принятия дополнительных решений в поддержку Украины, на финансовом и военном уровне, а также на политическом уровне, с, я надеюсь, началом переговоров о вступлении" во время саммита ЕС в середине декабря в Брюсселе.
"Многие думали, что Украина развалится через несколько дней или несколько недель. (...) Она сопротивляется, и, я думаю, несправедливо говорить о военной неудаче", - считает он, указывая на успехи украинских военных на левобережье реки Днепр и тот факт, что Украина восстановила контроль над своими территориальными водами в Черном море. "Нам нужен нюанс по этому вопросу, объективный анализ. Мы видим, что без нашей поддержки мы не были бы там, где мы находимся сегодня, и вопрос не в том, следует ли сокращать эту поддержку, а в том, как мы можем ускорить и усилить эту поддержку", - указал Мишель.
Мишель также высоко оценил усилия европейских стран, которые с начала конфликта показали себя "чрезвычайно едиными". Он признает, что это не просто, указывает издание. Он объясняет, например, что финансовая поддержка со стороны 27 стран "предполагает, что европейские правительства принимают идею продолжения мобилизации ресурсов". "Масштабные санкции против россии могут иметь побочные эффекты, в том числе и для нас самих", - добавил он. Несмотря на эти трудности, как указано, Мишель настаивает на решимости европейских лидеров продолжать поддерживать Украину.
Напомним
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит признаков "усталости" у стран-членов блока и уверен, что поддержка Украины продолжится.
Мишель: на саммите ЕС сосредоточат усилия для решений в поддержку Украины, надеюсь, с началом переговоров о вступлении
Президент Евросовета Шарль Мишель хочет усилить поддержку Киева и уверяет, что европейские лидеры "полны решимости продолжать поддерживать Украину".
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