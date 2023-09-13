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Мисс Украина 2023 и связь претенденток с россиянами: трех участниц исключили из-за "неэтичных фактов" в биографии

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Конкурс красоты “Мисс Украина 2023” стал причиной громкого скандала. Трех участниц отбора исключили из-за “неэтичных фактов” в биографии. Об этом сообщил Национальный комитет конкурса на странице в инстаграм, передает УНН.

Цитата

“Мы внимательно исследовали все вопросы, которые были вынесены общественностью в последние несколько дней. По результатам исследований, проведенных специальной этической группой, сообщаем, что указанные неэтичные факты в отношении участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение только тщательно проверив предоставленные факты”, — сообщили организаторы конкурса на странице в соцсети Инстаграм.

Детали

В Нацкомитете украинцев поблагодарили за активность и поддержку в отборе главных красавиц Украины. Ведь в этом году конкурс проводили в онлайн формате впервые. Организаторы конкурса также сообщили о закрытии национального голосования, которое длилось неделю.

В ближайшие дни результаты конкурса обнародуют и объявят имена главных победительниц Мисс Украина 2023, Мисс Земля 2023 и Мисс Интернешнл 2023.

Контекст

Скандал вокруг конкурса разгорелся после того, как украинский блогер Андрей Лузан призвал украинцев бойкотировать “Мисс Украина 2023”, из-за связей некоторых претенденток с россиянами.

Кроме, приверженности к государству-агрессору девушкам, подавшими свои кандидатуры на конкурс, также приписывают работу в эскорт-агентствах, и отсутствие проукраинской позиции.

Блогер Лузан прошелся по трем кандидаткам на корону “Мисс Украина”.

Больше всего досталось Ксении Магери. Девушку обвинили в дружбе с россиянами, и в том, что она давно не живет в Украине. А находясь за границей посещает рестораны российского олигарха, который возглавлял избирательный штаб путина.

Кроме того, судя по страницам Ксении в соцсетях, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, она никак не высказалась о войне. А в дни массированных ракетных атак по Отечеству девушка постила в соцсетях фото с отдыха.

Вопросы вызвала и другая участница Екатерина Чувашова из Днепропетровской области. Судя по информации Лузана, она дочь сотрудника ФСБ, которого задержала СБУ. А еще девушка не брезгует выкладывать в соцсети ролики под российскую поп-музыку.

Претендентка на корону “мисс Украина 2023” Ирина Пиляева тоже попала в поле зрения украинского блогера за приверженность к россиянам. В сети появилось фото, где Пиляева сопровождает российского бизнесмена Александра Орлова, который до 2022 года был одним из совладельцев конкурса красоты.

“Кроме повышения прайса за почасовую оплату, девушки еще сопровождают спонсоров конкурса и днем, и ночью, если хотят получить титул. Один из спонсоров до 22-го года был российский ресторатор Орлов (bulldozer group). Конкурс супер, то что надо во время войны. Да и вообще, идея выбирать девушек по внешности, где жюри чисто из мужиков — это прям то, за что стоит бороться”, — резюмировал волонтер.

В связи с большим запросом общественности, комитет конкурса создал этическую группу проверки, которая провела дополнительные исследования участниц на основе полученных фактов.

Некоторые претендентки не дожидаясь результатов конкурса заявили о своем желании выйти из отбора. В частности, такое заявление сделала Виктория Макарова. Девушка написала, что не знала информацию об участницах, когда подавалась на конкурс. А после разоблачения не хочет иметь с ними ничего общего.

От участия в конкурсе также отказалась другая участница — Полина Сурай. Она призналась, что хоть и мечтала об участии в этом шоу с детства, однако не желает быть его частью из-за отношений некоторых конкурсанток с россией.

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