Міс Україна 2023 та зв'язок претенденток із росіянами: трьох учасниць виключили через "неетичні факти" у біографії

Цитата

“Ми уважно дослідили всі питання, які були винесені громадськістю в останні декілька днів. За результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердились. Тому комітет вимушений виключи трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення лише ретельно перевіривши надані факти”, — повідомили організатори конкурсу на сторінці в соцмережі Інстаграм.

Деталі

У Нацкомітеті українцям подякували за активність та підтримку у відборі головних красунь України. Адже цьогоріч конкурс проводили в онлайн форматі вперше. А також повідомили про закриття національного голосування, що тривало тиждень.

Найближчими днями організатори конкурсу оприлюднять результати та оголосять імена головних переможниць Міс Україна 2023, Міс Земля 2023 та Міс Інтернешнл 2023.

Контекст

Скандал навколо конкурсу розгорівся після того, як український блогер Андрій Лузан закликав українців бойкотувати “Міс Україна 2023” через зв’язки деяких претенденток із росіянами.

Окрім прихильності до держави-агресорки дівчатам, які подали свої кандидатури на конкурс, також закидають і роботу в ескорт-агенствах та відсутність проукраїнської позиції.

Блогер Лузан пройшовся по трьох кандидатках на корону “Міс Україна”.

Найбільше дісталось Ксенії Магері. Дівчину звинуватили у дружбі з росіянами, та тому, що вона давно не живе в Україні. Та перебуваючи за кордоном відвідує ресторани російського олігарха, який очолював виборчий штаб путіна.

Крім того, судячи зі сторінок Ксенії в соцмережах, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, вона ніяк не висловилась про війну. А у дні масованих ракетних атак по Вітчизні дівчина постила в соцмережах фото з відпочинку.

Запитання викликала й інша учасниця Катерина Чувашова з Дніпропетровщини. Судячи з інформації Лузана, вона донька співробітника ФСБ, якого затримали працівники СБУ. А ще дівчина не гидує викладати в соцмережі ролики під російську попмузику.

Претендентка на корону “міс Україна 2023” Ірина Піляєва теж потрапила в поле зору українського блогера за прихильність до росіян. У мережі з’явилось фото, де Піляєва супроводжує російського бізнесмена Олександра Орлова, який до 2022 року був одним зі співвласників конкурсу краси.

“Окрім підвищення прайсу за погодинну оплату, дівчата ще супроводжують спонсорів конкурсу і вдень, і вночі, якщо хочуть отримати титул. Один зі спонсорів до 22-го року був російський ресторатор Орлов (bulldozer group). Конкурс супер, те що треба під час війни. Та й взагалі, ідея обирати дівчат по зовнішності, де жюрі чисто з мужиків — це прям те, за що варто боротись”, — резюмував волонтер.

У зв’язку із великим запитом громадськості, комітет конкурсу створив етичну групу перевірки, яка провела додаткові дослідження учасниць на основі отриманих фактів.

Деякі претендентки не чекаючи результатів конкурсу заявили про своє бажання вийти з відбору. Зокрема, таку заяву зробила Вікторя Макарова. Дівчина написала, що не знала інформацію про учасниць, коли подавалась на конкурс. А після викритого не хоче мати із ними нічого спільного.

Від участі в конкурсі також відмовилась інша учасниця — Поліна Сурай. Вона зізналась, що хоч і мріяла про участь у цьому шоу з дитинства, однак тепер не бажає бути його частиною, через стосунки деяких конкурсанток із росією.