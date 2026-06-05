Мировые цены на продукты остались на трехлетнем максимуме, несмотря на удешевление растительных масел — Bloomberg
Киев • УНН
Индекс ФАО снизился на 0,2%, но цены на еду остаются на трехлетнем максимуме. Война в Иране блокирует логистику удобрений и топлива, повышая стоимость зерна.
Мировые цены на продовольствие остались вблизи самого высокого уровня за более чем три года, так как падение стоимости пальмового и соевого масел компенсировало перебои в поставках ключевых сельскохозяйственных ресурсов из-за войны в Иране. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Индекс мировых цен на продовольственные товары Организации Объединенных Наций в мае снизился на 0,2%, так как рост цен на зерно и сахар был нивелирован падением стоимости растительных масел и молочных продуктов, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Война в Иране заблокировала потоки топлива и удобрений через Ормузский пролив, что привело к стремительному росту цен на основное сельскохозяйственное сырье. Это повысило стоимость выращивания кукурузы, риса и других продуктов питания, в то время как некоторые из ведущих мировых производителей уже предупреждают о снижении урожайности и объемов производства.
После роста в течение пяти месяцев подряд международные цены на пальмовое масло снизились, что отражает ожидания более слабого глобального импортного спроса и неопределенность на рынках сырой нефти.
Индекс ФАО отслеживает продовольственные товары, которыми торгуют на международных рынках, а это означает, что может потребоваться больше времени, прежде чем эти изменения цен отразятся на продуктовых полках магазинов.
Напомним
В мае индекс FAO вырос на 1,6% из-за блокировки Ормузского пролива и дефицита ресурсов. Больше всего подорожали растительные масла, мясо и зерновые культуры.