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Мировые компании ищут альтернативы для своих поставок из-за проблем с безопасностью в Красном море

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 15:07  •  5365 просмотра

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Из-за угроз со стороны йеменских повстанцев-хуситов, компании меняют маршруты поставок, чтобы избежать Красного моря и Суэцкого канала, что приводит к задержкам и потенциальному дефициту товаров для таких компаний, как IKEA и Volvo.

Угроза нападений на гражданские корабли со стороны поддерживаемого Ираном движения Хуси привело к тому, что крупные торговые компании изменили маршруты своих судов, временно отказываясь от путей через Суэцкий пролив. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и Dagens Nyheter.

Детали

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное море с Красным через восточную часть Египта, является важным транспортным путем в мировой торговле, однако, недавние нападения на морские суда, совершенные хуситами из Йемена, очевидно нарушили международную торговлю на судоходном пути между Европой и Азией.

На сегодняшний день реакция ряда мировых компаний выглядит следующим образом:

1. Шведский мебельный гигант IKEA предупреждает о задержках и возможном дефиците в поставках товаров.

Как выглядит ситуация сейчас, ситуация в Суэцком канале приведет к задержкам, и это может повлиять на доступность определенных продуктов IKEA

- пишет Оскар Люнггрен, представитель прессы Inter Ikea.

2. Французская пищевая группа DANONE заявила, что большинство ее поставок было перенаправлено, что приведет к увеличению времени транзита. Если ситуация продлится более 2-3 месяцев, группа активирует планы смягчения последствий, включая использование альтернативных маршрутов по морю или дорогам.

3. В Volvo Cars заняты реорганизацией маршрута. Ситуация рискует оказаться более сложной, чем кризис грузовых перевозок в 2021 году, считает эксперт по грузовым перевозкам Андерс Лейснер, вспоминая как 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему.

На этот раз мы имеем политическое измерение и элемент насилия, в конце концов, военную ситуацию, что усложняет ситуацию

- говорит он.

4. Финская химическая компания KEMIRA заявила 19 декабря, что решение судоходных компаний перенаправить суда в обход мыса Доброй Надежды повлияет на некоторые из ее международных маршрутов, но не существенно, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Сейчас на рынке есть свободные мощности, и время ожидания в портах достаточно хорошее

- сказал представитель KEMIRA в интервью Reuters.

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5. Судоходная компания Tailwind Shipping Lines, подразделение немецкой сети дисконтных супермаркетов LIDL, которая перевозит непродовольственные товары и товары для сторонних клиентов, сообщила, что сейчас плавает вокруг мыса Доброй Надежды.

6. Компания Whirlpool внимательно следит за логистическими вопросами в Красном море, Суэцком канале и в регионе в целом, чтобы помочь уменьшить риски, когда они возникают.

7. Норвежский ритейлер EUROPRIS, который импортирует 35-40% своих товаров, проданных из Азии морским транспортом, сообщил Reuters, что поддерживает решение судоходных компаний изменить маршрут судов.

8. Немецкий производитель химикатов COVESTRO заявил, что любое возможное увеличение времени доставки не повлияет на поставки его продукции.

9. Нефтяная компания BP (BP.L) заявила, что временно приостановила все транзиты через Красное море.

10. Ирландский ритейлер Primark следит за ситуацией, но его цепи поставок способны к определенным изменениям.

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Напомним,

На прошлой неделе, группировка хуситов, действующая на территории Йемена, атаковала два грузовых судна в Красном море в Баб-эль-Мандебском проливе.

США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Світові компанії шукають альтернативи для своїх поставок через проблеми з безпекою у Червоному морі
Global companies are looking for alternatives for their supplies due to security problems in the Red Sea
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Мировые компании ищут альтернативы для своих поставок из-за проблем с безопасностью в Красном море

Из-за угроз со стороны йеменских повстанцев-хуситов, компании меняют маршруты поставок, чтобы избежать Красного моря и Суэцкого канала, что приводит к задержкам и потенциальному дефициту товаров для таких компаний, как IKEA и Volvo.

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