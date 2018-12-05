Миротворец в Конго выжил в джунглях после 16 суток без еды и воды

“Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго спасла миротворца Республики Малави, который принимал участие в широкомасштабной операции совместно с ВС страны против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву, который является зоной ответственности также и украинского национального контингента”, — сообщил помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям с СМИ Андрей Остапюк, который находится сейчас в ДР Конго.

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В ходе одного из боевых столкновений миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением и в результате чего оказался сам посреди джунглей. Поисково-спасательные операции не давали результатов из-за чрезвычайно плотной растительности и сложных погодных условий в течение 16 суток. К счастью, этот военнослужащий не впал в панику, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где он был обнаружен и оперативно эвакуирован экипажем украинского военного вертолета.

Малавийцу удалось самостоятельно выжить в течение 16 суток среди джунглей благодаря подготовке, полученной в его родной стране, а также тренингам, проведенным персоналом Миссии непосредственно в ДР Конго, которые проводят со всеми без исключения миротворческими контингентами. Проблем со здоровьем, кроме сильного общего истощения организма и незначительных повреждений кожных покровов, при первичном осмотре не было обнаружено.

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Украинские военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, вместе с медицинским персоналом ЮАР обеспечили экстренную медицинскую эвакуацию миротворца в военный госпиталь в городе Гома. В дальнейшем, ему предстоит пройти полное медицинское обследование, однако на данный момент можно сказать, что его жизни ничего не угрожает.

Малавийский миротворец поблагодарил экипаж украинской вертолета и пообещал помнить всю свою жизнь об оказанной ему помощи.

“Военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда приветствуют малавийского собрата с возвращением и желают ему скорейшего возвращения в строй. Украинские военнослужащие всегда готовы подставить надежное плечо своим партнерам и союзникам”, - отметили в пресс-центре миротворческой миссии Украины в ДР Конго.

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Напомним, четверо пассажиров выжили после падения самолета в Австрии.