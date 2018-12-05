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Миротворець у Конго вижив у джунглях після 16 діб без їжі і води

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські військові вертолітники здійснили медичну евакуацію миротворця Республіки Малаві, який 16 діб самостійно виживав у джунглях ДР Конго. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

Миротворець у Конго вижив у джунглях після 16 діб без їжі і води

“Місія ООН зі стабілізації в ДР Конго врятувала миротворця Республіки Малаві, який брав участь у широкомасштабній операції спільно зі ЗС країни проти незаконного збройного формування в регіоні Північне Ківу, який є зоною відповідальності також і українського національного контингенту”, — повідомив помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв’язках з ЗМІ Андрій Остапюк, який перебуває зараз у ДР Конго.

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У ході одного з бойових зіткнень миротворець з контингенту Республіки Малаві втратив зв’язок із своїм підрозділом і в результаті чого опинився самотнім серед джунглів. Пошуково-рятувальні операції не давали результатів через надзвичайно щільну рослинність та складні погодні умови протягом 16 діб. На щастя, даний військовослужбовець не вдався до паніки, зберіг самоконтроль і зумів вийти на відкриту місцевість, де його було виявлено та оперативно евакуйовано екіпажем українського військового вертольоту.

Малавійцеві вдалось самотужки вижити упродовж 16 діб серед джунглів завдяки підготовці, отриманій в його рідній країні, а також тренінгам, проведеним персоналом Місії безпосередньо в ДР Конго, які проводять з усіма без винятку миротворчими контингентами. Проблем зі здоров’ям, окрім сильного загального виснаження організму та незначних пошкоджень шкіряних покривів, під час первинного огляду не було виявлено.

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Українські військовослужбовці 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, разом з медичним персоналом Південно-Африканської Республіки забезпечили екстрену медичну евакуацію миротворця до військового шпиталю у місті Гома. В подальшому, йому належить пройти повне медичне обстеження, проте на разі можна сказати, що його життю нічого не загрожує.

Малавійський миротворець подякував екіпажеві українського вертольота і пообіцяв пам’ятати все своє життя про надану йому допомогу.

“Військовослужбовці 18 окремого вертолітного загону вітають малавійського побратима з поверненням та бажають йому швидкого повернення до строю. Українські військовослужбовці завжди готові підставити надійне плече своїм партнерам та союзникам”, — наголосили у прес-центрі миротворчої місії України у ДР Конго.

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Нагадаємо, четверо пасажирів вижили після падіння літака у Австрії.

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