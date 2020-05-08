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Минюст США закроет дело против бывшего советника Трампа по нацбезопасности

Киев • УНН

 • 12369 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство юстиции США отказывается от уголовных обвинений против бывшего советника президента Дональда Трампа, Майкла Флинна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР и Радио Свобода.

Минюст США закроет дело против бывшего советника Трампа по нацбезопасности

Флинн был одним из первых чиновников, в отношении которых велось расследование по делу о возможном сговоре между Россией и кампанией Трампа в 2016 году.

В судебных документах, поданных 7 мая, Министерство юстиции заявило, что прекращает дело против Флинна после "просмотра всех фактов и обстоятельств этого дела".

Флинн, который является генерал-лейтенантом в отставке и бывшим директором Агентства оборонной разведки Пентагона, был главным советником кампании Трампа во время президентских выборов 2016 года. После победы на выборах Трамп назначил его на одну из ключевых должностей в администрации - советника Белого дома по национальной безопасности.

Напомним, Флинн ушел с должности в феврале 2017 года, после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса в вопросе о своих контактах с тогдашним послом России.

1 декабря 2017 года 61-летний Майкл Флинн признал себя виновным в том, что врал ФБР о том, что не обсуждал с бывшим послом России Сергеем Кисляком американские санкции.

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