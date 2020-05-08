Мін’юст США закриє справу проти ексрадника Трампа з нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство юстиції США відмовляється від кримінальних обвинувачень проти колишнього радника президента Дональда Трампа, Майкла Флінна. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР і Радіо Свобода.
Флінн був одним із перших посадовців, щодо яких велося розслідування у справі про можливу змову між Росією і кампанією Трампа в 2016 році.
У судових документах, поданих 7 травня, Міністерство юстиції заявило, що припиняє справу проти Флінна після "перегляду всіх фактів і обставин цієї справи".
Флінн, який є генерал-лейтенантом у відставці і колишнім директором Агенції оборонної розвідки Пентагону, був головним радником кампанії Трампа під час президентських виборів 2016 року. Після перемоги на виборах Трамп призначив його на одну з ключових посад в адміністрації – радника Білого дому з національної безпеки.
Нагадаємо, Флінн пішов з посади в лютому 2017 року, після того, як з’ясувалося, що він ввів в оману віцепрезидента Майка Пенса в питанні про свої контакти з тодішнім послом Росії.
1 грудня 2017 року 61-річний Майкл Флінн визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про те, що не обговорював з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком американські санкції.