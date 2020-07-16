Минюст разъяснил, как реализовать право на земельный пай

КИЕВ. 16 июля. УНН. Чтобы зарегистрировать право собственности на земельный пай, в частности необходимо обратиться в органы местного самоуправления с документом, удостоверяющим право на земельную долю и заявлением о выделении земельной доли (пая) в натуре и обратиться к землеустроительной организации для разработки технической документации на земельный участок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.