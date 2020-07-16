Мін'юст роз'яснив, як реалізувати право на земельний пай
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Щоб зареєструвати право власності на земельний пай, зокрема необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування з документом, що посвідчує право на земельну частку та заявою про виділення земельної частки (паю) в натурі та звернутись до землевпорядної організації для розроблення технічної документації на земельну ділянку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.
“Відповідно до чинного законодавства України, до 1 січня 2025 року всі власники нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок або їх спадкоємці повинні оформити право власності на свої паї. Якщо вимогу не буде виконано, вважатиметься, що власники ділянок автоматично відмовилися від землі, і вона перейде у комунальну власність територіальної громади”, — йдеться в повідомленні.
Так, щоб зареєструвати право власності на земельний пай, необхідно:
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- Звернутися до органів місцевого самоврядування з наступними документами:
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- документом, що посвідчує право на земельну частку (пай);
- заявою про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).
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За результатами розгляду зазначених документів орган місцевого самоврядування ухвалює рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).
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- Звернутись до землевпорядної організації для розроблення технічної документації на земельну ділянку.
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Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
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- Звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку.
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Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.
Також наголошується, що власник паю може звернутися до суду за визначенням додаткового строку на оформлення права власності.
"Органам місцевого самоврядування забороняється протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, яка сформована з невитребуваних часток, передавати ці паї у приватну власність іншим особам, крім власників", — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Рада ухвалила за основу законопроект про право деяких громадян на одержання паю.