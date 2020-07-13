Рада ухвалила за основу законопроект про право деяких громадян на одержання паю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3012-2 щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю). Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проектом закону пропонується встановити наступний порядок приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій:
- приватизації підлягають лише землі державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій;
- запроваджуються норми, за якими приватизація земель сільськогосподарських підприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації підприємств;
- при приватизації земель підприємств здійснюється наступний розподіл їх сільськогосподарських угідь: до 40% земель розподіляється між працівниками підприємства та пенсіонерами з їх числа, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села, до 20 % земель передаються у власність учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства, не менше 40% передаються в оренду на земельних торгах.
Як повідомляв УНН, нардепи направили на доопрацювання для підготовки на повторне перше читання до комітету з питань аграрної та земельної політики законопроект №3012-1 щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств та учасників бойових дій на одержання паю.