Рада ухвалила за основу законопроект про право деяких громадян на одержання паю

Проектом закону пропонується встановити наступний порядок приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій:

- приватизації підлягають лише землі державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій;

- запроваджуються норми, за якими приватизація земель сільськогосподарських підприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації підприємств;

- при приватизації земель підприємств здійснюється наступний розподіл їх сільськогосподарських угідь: до 40% земель розподіляється між працівниками підприємства та пенсіонерами з їх числа, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села, до 20 % земель передаються у власність учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства, не менше 40% передаються в оренду на земельних торгах.

Як повідомляв УНН, нардепи направили на доопрацювання для підготовки на повторне перше читання до комітету з питань аграрної та земельної політики законопроект №3012-1 щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств та учасників бойових дій на одержання паю.