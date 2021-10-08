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Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании, в том числе владельца Bellingcat

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании, в том числе владельца Bellingcat

Киев  •  УНН

 • 12560 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании, в том числе владельца Bellingcat. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Известно, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна, Вольтская Татьяна Анатольевна, Захаров Андрей Вячеславович, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Перл Роман Александрович, Симонов Евгений Алексеевич, Соловьева Елена Анатольевна, Сотников Даниил Владимирович, Сурначева Елизавета Дмитриевна", - говорится в сообщении. В реестр также включены ООО "МЕМО", американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, и компания Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах 11 июля 2018 года.

Среди журналистов - бывшие и действующие сотрудники русской службы BBC, "Дождя", "Настоящего времени", издания "7x7", радиостанции "Радио Свобода".

Всего на данный момент в реестре СМИ-иноагентов значатся 85 физических и юридических лиц. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США.

На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

Дополнение

К слову, в сентябре, Минюст РФ включил в реестр иноагентов 22 участника интернет-СМИ "Голоса" и "Медиазоны", а также правозащитный проект "ОВД-Инфо".

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