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Минюст РФ включил 22 человека в реестр СМИ-иноагентов: кто попал в перечень

Минюст РФ включил 22 человека в реестр СМИ-иноагентов: кто попал в перечень

Киев  •  УНН

 • 19747 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иноагентов 22 участника интернет-СМИ "Голоса" и "Медиазоны", а также правозащитный проект "ОВД-Инфо". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ, информирует УНН.

Цитата

"29 сентября во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включенны Важенков Артем Валерьевич, Верзилов Петр Юрьевич, Грезев Александр Викторович, Гурман Юрий Альбертович, Гусев Андрей Юрьевич, Егоров Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Жилкин Владимир Владимирович, Иванова София Юрьевна, Карезина Инна Павловна, Каткова Вероника Вячеславовна, Кильтау Екатерина Викторовна, Ковин Виталий Сергеевич, Костылева Полина Владимировна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Любар Аркадий Ефимович, Лютов Александр Иванович, Петров Алексей Викторович, Пигалкин Илья Валерьевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Тихонов Михаил Сергеевич, ООО "ЗП" и ООО "Зона права", - говорится в сообщении.

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиа-проект "ОВД-Инфо".

По данным СМИ, 22 человека, включенные в реестр иноагентов являются авторами "Голоса" и "Медиазоны".

Дополнение

Закон о СМИ - "иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за рубежа. Законодательство обязывает СМИ - "иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр основать русское юридическое лицо для оказания финансовой отчетности в Минюст.

Только в последние 5 месяцев в перечень "иноагентов" были включены интернет-издание "Медуза" и "Важные истории", телеканал "Дождь", а также несколько журналистов.

Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с призывом пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в России.

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