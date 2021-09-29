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Мін'юст РФ включив 22 людини до реєстру ЗМІ-іноагентів: хто потрапив у перелік

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністерство юстиції Російської Федерації включило до реєстру іноагентів 22 учасника інтернет-ЗМІ "Голосу" та "Медіазони", а також правозахисний проект "ОВД-інфо". Про це пише агенство ТАСС з посиланням на пресслужбу Мін'юсту РФ, інформує УНН.

Цитата

"29 вересня на виконання вимог чинного законодавства Російської Федерації в реєстр іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента, включені Важенков Артем Валерійович, Верзилов Петро Юрійович, Грєзєв Олександр Вікторович, Гурман Юрій Альбертович, Гусєв Андрій Юрійович, Єгоров Володимир Володимирович, Жилінський Володимир Олександрович , Жилкін Володимир Володимирович, Іванова Софія Юріївна, Карезіна Інна Павлівна, Каткова Вероніка В'ячеславівна, Кільтау Катерина Вікторівна, Ковин Віталій Сергійович, Костильова Поліна Володимирівна, Кузьміна Людмила Гаврилівна, Любар Аркадій Юхимович, Лютов Олександр Іванович, Петров Олексій Вікторович, Пігалкін Ілля Валерійович, Піскунов Сергій Євгенович, Смирнов Сергій Сергійович, Тихонов Михайло Сергійович, ТОВ "ЗП" і ТОВ "Зона права", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до реєстру незареєстрованих громадських об'єднань, що виконують функції іноземного агента, включений медіа-проект "ОВД-Інфо".

За даними ЗМІ, 22 людини, включені в реєстр іноагентів є авторами "Голосу" і "Медіазони".

Доповнення

Закон про ЗМІ - "іноагентах" був прийнятий в Росії в 2017 році. Згідно з ним, "іноземним агентом" може стати будь-яке ЗМІ, яке отримує фінансування або майно з-за кордону. Законодавство зобов'язує ЗМІ - "іноагентів" протягом місяця після внесення в реєстр заснувати російську юридичну особу для надання фінансової звітності в Мін'юст.

Тільки в останні 5 місяців в перелік "іноагентів" були включені інтернет-видання "Медуза" і "Важливі історії", телеканал "Дождь", а також кілька журналістів.

Співробітники ЗМІ не раз зверталися до російської влади з закликом переглянути закон про "іноагентів" і припинити переслідування журналістів в Росії.

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