Мін'юст РФ включив до реєстру ЗМІ-іноагентов дев'ять журналістів і три компанії, в тому числі власника Bellingcat

Деталі

Відомо, що до реєстру іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента, включеноі: Арапова Галина Юріївна, Вольтська Тетяна Анатоліївна, Захаров Андрій В'ячеславович, Клепіковська Катерина Дмитрівна, Перл Роман Олександрович, Симонов Євген Олексійович, Соловйова Олена Анатоліївна, Сотников Данило Володимирович, Сурначова Єлизавета Дмитрівна", - йдеться в повідомленні. До реєстру також включені ТОВ "МЕМО", американська компанія Mason G. E. S. Anonymous Foundation, що є власником інтернет-видання mnews.world, і компанія Stichting Bellingcat, зареєстрована в Нідерландах 11 липня 2018 року.

Серед журналістів - колишні і діючі співробітники російської служби BBC, "Дождя", "Настоящего времени", видання "7x7", радіостанції "Радіо Свобода".

Всього на даний момент в реєстрі ЗМІ-іноагентів значаться 85 фізичних і юридичних осіб. Закон про ЗМІ-іноагенти в Росії був прийнятий в 2017 році, після того як Мін'юст США зажадав від RT America (філії російської телекомпанії) зареєструватися в якості іноземного агента на території США.

На ЗМІ-іноагентів були поширені ті ж вимоги, що і на некомерційні організації - іноземні агенти. Вони зобов'язані надавати дані про персональний склад керівництва, витрачання коштів, аудиторську перевірку, а також маркувати свої матеріали із зазначенням статусу ЗМІ-іноагента.

Доповнення

До слова, у вересні, Мін'юст РФ включив до реєстру іноагентів 22 учасники Інтернет-ЗМІ "Голоса" і "Медіазони", а також Правозахисний проект "ОВС-Інфо".