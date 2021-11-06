Минюст не рассматривает вопрос экстрадиции Саакашвили - ведомство

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“Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили”, — сообщили в ведомстве.

Детали

Так, в министерстве поясняют, что, согласно ст. 541 Уголовного процессуального кодекса Украины выдача лица (экстрадиция) — это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.

В соответствии со ст. 575 УПК Украины ходатайство о выдаче лица в Украину готовит следователь, прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования или суд, который рассматривает дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины.

“Таким образом, процедура экстрадиции лица в Украину может быть инициирована компетентным органом Украины только в случае наличия уголовного производства на территории Украины в отношении лица или приговора суда”, — объясняют в Минюсте.

Контекст

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и в злостном использовании должностных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, на данный момент рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы — было предъявлено политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку.

На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.

29 октября адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в тюрьме сказал, что тот все же согласился на лечение и сотрудничество с медиками.

Впрочем, Денисова указывает, что в этот же день он через своих адвокатов сообщил, что прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарств, облегчающих голодовку, и не будут сдавать анализов из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.