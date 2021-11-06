Мін'юст не розглядає питання екстрадиції Саакашвілі – відомство

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“Міністерством юстиції України не розглядається питання екстрадиції М. Саакашвілі”, — повідомили у відомстві.

Деталі

Так, у міністерстві пояснюють, що, згідно зі ст. 541 Кримінального процесуального кодексу України видача особи (екстрадиція) — це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.

Відповідно до ст. 575 КПК України клопотання про видачу особи в Україну готує слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України.

“Таким чином, процедуру екстрадиції особи в Україну може бути ініційовано компетентним органом України лише у разі наявності кримінального провадження на території України щодо особи чи вироку суду”, — пояснюють в Мін’юсті.

Контекст

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий в Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох і шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень і в злісному використанні посадових повноважень. Ще два звинувачення, в тому числі в розтраті держкоштів на особисті потреби, поки розглядаються в суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було пред’явлено політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування.

На цьому тижні йому знадобилася допомога реаніматолога.

29 жовтня адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у в’язниці сказав, що той все ж погодився на лікування і співпрацю з медиками.

Втім, Денисова вказує, що в цей же день він через своїх адвокатів повідомив, що перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не буде приймати ліків, що полегшують голодування, і не будуть здавати аналізів через те, що досі грузинська влада не переводить його в міську лікарню.