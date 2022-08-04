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Минюст: волна "минирований" может быть очередной подлой попыткой врага запугать украинцев

Минюст: волна "минирований" может быть очередной подлой попыткой врага запугать украинцев

Киев • УНН

 • 177854 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Волна "минирований" по городам Украины может быть очередной бесперспективной и подлой попыткой врага запугать украинцев. Такое заявление сделали в Министерстве юстиции, пишет УНН.

Цитата

"В течение дня в ряде украинских городов (Тернополе, Ровно, Виннице, Черкассах, Кропивницком и Хмельницком) появлялись сообщения о заминировании. Работали соответствующие службы, работа некоторых учреждений и служб была затруднена. Массовость таких сообщений указывает на то, что это может быть очередная бесперспективная и подлая попытка врага запугать украинцев", - заявили в Минюсте в Telegram, напомнив об уголовной ответственности для псевдоминеров.

Детали

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук назвал волну минований по городам Украины элементом гибридной информационной войны. "Поступление информаций, в которых сообщают о заминировании административных зданий, парков, торговых центров в разных городах Украины, является элементом гибридной информационной войны. Враг пытается таким образом посеять панику. Он не только обстреливает украинские города ракетами, но и может устраивать провокации", - отметил Братчук в Telegram.

Что касается самой волны "минирований", то по состоянию на 17:14, по данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте в Telegram, ситуация была следующая:

  • Ровно: минирование трех объектов не подтвердилось, взрывчатки или других опасных предметов спецслужбы не нашли.
  • Черкассы: сообщение о заминировании железнодорожного вокзала, автовокзала и почты не подтвердилось.
  • Винница: на вокзалах и Центральном рынке взрывчатки не нашли.
  • Хмельницкий: информация о вероятном заминировании автовокзала, овощного рынка и железнодорожного вокзала не подтвердилась.
  • Тернополь: информация о заминировании железнодорожного вокзала и универмага не подтвердилась, взрывоопасных предметов не обнаружено.
  • Кропивницкий: на Центральном рынке города продолжалась проверка.

Ранее

4 августа Украину накрыла волна сообщений о заминировании.

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