Мін'юст: хвиля "мінувань" може бути черговою підлою спробою ворога залякати українців

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"Протягом дня у низці українських міст (Тернополі, Рівному, Вінниці, Черкасах, Кропивницькому та Хмельницькому) з’являлися повідомлення про замінування. Працювали відповідні служби, роботу деяких установ та служб було ускладнено. Масовість таких повідомлень вказує на те, що це може бути чергова безперспективна і підла спроба ворога залякати українців", - заявили у Мін'юсті у Telegram, нагадавши про кримінальну відповідальність для псевдомінерів.

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Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав хвилю мінувань по містах України елементом гібридної інформаційної війни. "Надходження інформацій, в яких повідомляють про замінування адміністративних будівель, парків, торгівельних центрів у різних містах України є елементом гібридної інформаційної війни. Ворог намагається таким чином посіяти паніку. Він не лише обстрілює українські міста ракетами, а ще й може влаштовувати провокації", - зазначив Братчук у Telegram.

Що стосується самої хвилі "мінувань", то станом на 17:14, за даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті у Telegram, ситуація була наступна:



Рівне: мінування трьох об'єктів не підтвердилося, вибухівки чи інших небезпечних предметів спецслужби не знайшли.



Черкаси: повідомлення про замінування залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти не підтвердилося.



Вінниця: на вокзалах і Центральному ринку вибухівки не знайшли.



Хмельницький: інформація про ймовірне замінування автовокзалу, овочевого ринку та залізничного вокзалу не підтвердилася.



Тернопіль: інформація про замінування залізничного вокзалу і універмагу не підтвердилася, вибухонебезпечних предметів не виявлено.



Кропивницький: на Центральному ринку міста тривала перевірка.



Раніше

4 серпня Україну накрила хвиля повідомлень про замінування.