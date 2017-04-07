Минюст инициирует перезагрузку НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство юстиции Украины инициирует проведение конкурса членов Национального агентства по предупреждению коррупции и увольнения его руководителя. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
По его словам, соответствующий законопроект будет представлен сегодня в 11:30.
"Мы предлагаем провести перезагрузку НАПК, провести новый конкурс и сменить главу агентства", - сказал П.Петренко.
Он добавил, что законопроект также среди прочего предусматривает ограничение премий членам агентства.
Напомним, на этой неделе в Верховной Раде выступала председатель НАПК Наталья Корчак. Во время ее отчета ряд фракций требовали ее отставки.