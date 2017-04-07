Мін'юст ініціює перезавантаження НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство юстиції України ініціює проведення конкурсу членів Національного агентства із запобігання корупції та звільнення його керівника. Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
За його словами, відповідний законопроект буде презентовано сьогодні об 11:30.
“Ми пропонуємо провести перезавантаження НАЗК, провести новий конкурс та змінити голову агентства”, — сказав П.Петренко.
Він додав, що законопроект також серед іншого передбачатиме обмеження премій членам агентства.
Нагадаємо, цього тижня у Верховній Раді виступала голова НАЗК Наталія Корчак. Під час її звіту низка фракцій вимагали її відставки.