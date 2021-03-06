"Меняем Словакию на Крым": Братислава дала оценку шутке вандалов в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал информацию о том, что на здании словацкого консульства в Харькове появилась надпись "Меняем Словакию на Крым" после скандала с "шуткой" премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье и российской вакцине, передает УНН со ссылкой на словацкое информационное агентство TASR.
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"Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - заявил Корчок в пятницу.
Детали
При этом глава словацкого дипломатического ведомства напомнил, что сам уже принес извинения своему украинскому коллеге за заявление премьер-министра.
Контекст
По данным местных СМИ, в среду на здании словацкого консульства в Харькове неизвестные оставили надпись черным баллончиком "Меняем Словакию на Крым".
Надпись появилась после того, как премьер-министр Словакии Игорь Матович некорректно "пошутил" о договоренностях с Россией, заявив, что пообещал россиянам Закарпатскую Украину за поставки вакцины от COVID-19.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ посоветовал Матовичу обменять российскую вакцину на несколько регионов Словакии.
Кроме того, позже МИД Украины выступил с требованием официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича.
Глава МИД Словакии Иван Корчок на следующий день извинился за некорректную шутку Матовича.
Позже и сам Матович извинился перед Украиной за неуместную шутку о "Закарпатье в обмен на российскую вакцину" от COVID-19, заявив что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой.