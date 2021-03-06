"Міняємо Словаччину на Крим": Братислава дала оцінку жарту вандалів у Харкові

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Голова МЗС Словаччини Іван Корчок прокоментував інформацію про те, що на будівлі словацького консульства в Харкові з'явився напис "Міняємо Словаччину на Крим" після скандалу з "жартом" прем'єр-міністра країни Ігоря Матовіча про Закарпаття та російську вакцину, передає УНН з посиланням на словацьке інформаційне агентство TASR.

Цитата:

“Інцидент в Харкові показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо”, — заявив Корчок в п’ятницю.

Деталі

При цьому очільник словацького дипломатичного відомства нагадав, що сам уже приніс вибачення своєму українському колезі за заяву прем’єр-міністра.

Контекст

За даними місцевих ЗМІ, в середу на будівлі словацького консульства в Харкові невідомі залишили напис чорним балончиком “Міняємо Словаччину на Крим”.

Напис з’явився після того, як прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матовіч некоректно “пожартував” про домовленості з Росією, заявивши, що пообіцяв росіянам Закарпатську Україну за поставки вакцини від COVID-19.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь порадив Матовічу обміняти російську вакцину на кілька регіонів Словаччини.

Окрім того, пізніше МЗС України виступив з вимогою офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовіча.

Голова МЗС Словаччини Іван Корчок наступного дня вибачився за некоректний жарт Матовіча.

Пізніше і сам Матовіч вибачився перед Україною за недоречний жарт про “Закарпаття в обмін на російську вакцину” від COVID-19, заявивши що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою.

Українські Національні Новини

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