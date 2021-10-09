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"Минирование" COVID-больниц в Харькове: взрывчатки не обнаружили

Киев  •  УНН

 • 16123 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Полиция проверила сообщения о минировании медицинских учреждений и супермаркета в Харькове, взрывчатки не обнаружено. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, пишет УНН.

Цитата:

"Правоохранители осмотрели 11 000 квадратных метров помещений, почти 14 000 квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в полиции.

Эвакуация граждан не проводилась.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Что было ранее

9 октября около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с сообщением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов. Как сообщила в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская, речь шла о ковидных больницах. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалистов взрывотехнического управления.

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