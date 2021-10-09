"Мінування" COVID-лікарень у Харкові: вибухівки не виявили

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"Правоохоронці оглянули 11 тисяч квадратних метрів приміщень, майже 14 тисяч квадратних метрів прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомили у поліції.

Евакуація громадян не проводилася.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються особи, причетні до злочину.

Що було раніше

9 жовтня близько 13:10 до поліції надійшов електронний лист з повідомленням про те, що у Харкові заміновані сім лікарень та один з супермармаркетів. Як повідомила у своєму Telegram-каналі народний депутат від “Слуги народу” Вікторія Кінзбурська, йшлося про ковідні лікарні. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівців вибухотехнічного управління.