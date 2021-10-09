У Харкові повідомили про мінування “ковідних” лікарень: поліція влаштувала перевірку

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“9 жовтня близько 13:10 до поліції надійшов електронний лист з повідомленням про те, що у Харкові заміновані сім лікарень та один з супермаркетів”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Наразі, як вказано, проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

Як повідомила у своєму Telegram-каналі народний депутат від “Слуги народу” Вікторія Кінзбурська, яка була обрана за округом №171 у Харкові, попередньо, жодних вибухових пристроїв не виявлено.

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“Надійшла інформація про замінування харківських ковідних лікарень! Серед них доросла і дитяча інфекційні лікарні (знаходяться в моєму окрузі), Чорнобильська, ЖД2. Я спілкувалася з лікарями інфекційних лікарень. Зараз закінчується огляд будівель і територій”, - зазначила вона.

Нагадаємо

У червні в Харкові повідомили про закладення вибухівки у 14 лікарнях і поліклініках. Поліцейські перевірили повідомлення. Під час обстежень жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.