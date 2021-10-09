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В Харькове сообщили о минировании "ковидных" больниц: полиция устроила проверку

В Харькове сообщили о минировании "ковидных" больниц: полиция устроила проверку

Киев  •  УНН

 • 15776 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Полиция проверяет сообщение о минировании медицинских учреждений и супермаркета в Харькове. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, пишет УНН.

Цитата:

"9 октября около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Сейчас, как указано, проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Как сообщила в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская, которая была избрана по округу №171 в Харькове, предварительно, никаких взрывных устройств не обнаружено.

Цитата:

"Поступила информация о минировании харьковских ковидных больниц. Среди них взрослая и детская инфекционные больницы (находятся в моём округе), Чернобыльская, ЖД2. Я общалась с главврачами инфекционных больниц. Сейчас заканчивается осмотр зданий и территорий", - отметила она.

Напомним

В июне в Харькове сообщили о закладке взрывчатки в 14 больницах и поликлиниках. Полицейские проверили сообщение. Во время обследований никаких взрывоопасных предметов полицейские не выявили.

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