В Харькове сообщили о минировании "ковидных" больниц: полиция устроила проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Полиция проверяет сообщение о минировании медицинских учреждений и супермаркета в Харькове. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, пишет УНН.
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"9 октября около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Сейчас, как указано, проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Как сообщила в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская, которая была избрана по округу №171 в Харькове, предварительно, никаких взрывных устройств не обнаружено.
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"Поступила информация о минировании харьковских ковидных больниц. Среди них взрослая и детская инфекционные больницы (находятся в моём округе), Чернобыльская, ЖД2. Я общалась с главврачами инфекционных больниц. Сейчас заканчивается осмотр зданий и территорий", - отметила она.
Напомним
В июне в Харькове сообщили о закладке взрывчатки в 14 больницах и поликлиниках. Полицейские проверили сообщение. Во время обследований никаких взрывоопасных предметов полицейские не выявили.