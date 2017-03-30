За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
“За прошедшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, еще трое получили ранения и боевые травмы. Выражаем свои соболезнования семьям и близким погибших воинов”, — сообщил О.Мотузяник.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 29 марта, российско-оккупационные войска 83 раза вели огонь по позициям украинских военных.