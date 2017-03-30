За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских военных

“За прошедшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, еще трое получили ранения и боевые травмы. Выражаем свои соболезнования семьям и близким погибших воинов”, — сообщил О.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 29 марта, российско-оккупационные войска 83 раза вели огонь по позициям украинских военных.