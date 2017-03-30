Минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, ще троє зазнали поранень та бойових травмувань. Висловлюємо своє співчуття родинам та близьким загиблих воїнів”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 29 березня, російсько-окупаційні війська 83 рази вели вогонь по позиціях українських військових.