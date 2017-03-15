За прошедшие сутки в зоне АТО семь украинских военных получили ранения

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако семь военных получили ранения и травмы", - сказал он.

Напомним, в Луганской области резко обострилась ситуация, в результате обстрелов получили ранения трое военных, одна из которых женщина.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 106 раз вели огонь по позициям украинских военных.