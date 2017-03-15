За прошедшие сутки в зоне АТО семь украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинский военнослужащих нет, семеро бойцов получили ранения и травмы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако семь военных получили ранения и травмы", - сказал он.
Напомним, в Луганской области резко обострилась ситуация, в результате обстрелов получили ранения трое военных, одна из которых женщина.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 106 раз вели огонь по позициям украинских военных.