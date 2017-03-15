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Минулої доби в зоні АТО семеро українських військових зазнали поранень

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих український військовослужбовців немає, семеро бійців отримало поранення та травми. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, проте сім воїнів отримали поранення та травми", - сказав він.

Нагадаємо, на Луганщині різко загострилась ситуація, внаслідок обстрілів зазнали поранень троє військовослужбоців, одна з яких жінка.

Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 106 разів вели вогонь по позиціях українських військових.

Українські Національні Новини

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