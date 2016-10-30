За прошедшие сутки в зоне АТО ранили четырех бойцов ВСУ и трех сотрудников ГФС

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военных не было, однако четверо бойцов ВСУ, а также три сотрудника ГФС получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНН, 29 октября в Луганской области в результате боя с боевиками были ранены трое сотрудников спецподразделения налоговой милиции "Фантом".