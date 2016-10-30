За прошедшие сутки в зоне АТО ранили четырех бойцов ВСУ и трех сотрудников ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО не было погибших, однако четверо военных Вооруженных сил Украины и три сотрудника Государственной фискальной службы получили ранения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военных не было, однако четверо бойцов ВСУ, а также три сотрудника ГФС получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, 29 октября в Луганской области в результате боя с боевиками были ранены трое сотрудников спецподразделения налоговой милиции "Фантом".