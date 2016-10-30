Минулої доби в зоні АТО поранені чотири бійці ЗСУ та три співробітники ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО не було загиблих, проте четверо військових Збройних сил України та три співробітники Державної фіскальної служби отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, однак четверо бійців ЗСУ, а також три співробітники ДФС зазнали поранень”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 29 жовтня у Луганській області в результаті бою з бойовиками поранені троє співробітників спецпідрозділу податкової міліції “Фантом”.