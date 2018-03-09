За прошедшие сутки в зоне АТО погиб военнослужащий ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 3 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, достигнутые накануне в Минске.
“На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Луганского. На Донецком направлении наши укрепления неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
За минувшие сутки, агрессор провел 3 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий.