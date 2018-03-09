За прошедшие сутки в зоне АТО погиб военнослужащий ВСУ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34131 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49782 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53406 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100978 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91331 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103538 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110561 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116970 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122436 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133822 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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За прошедшие сутки в зоне АТО погиб военнослужащий ВСУ

За прошедшие сутки в зоне АТО погиб военнослужащий ВСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 3 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, достигнутые накануне в Минске.

“На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Луганского. На Донецком направлении наши укрепления неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

За минувшие сутки, агрессор провел 3 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий.

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