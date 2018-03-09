Минулої доби у зоні АТО загинув військовослужбовець ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 3 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, зриваючи домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті напередодні у Мінську.
“На Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського. На Донецькому напрямку наші укріплення неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Загалом, минулої доби, агресор провів 3 обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець.