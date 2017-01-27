За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли почти 25 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекли 24,9 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 100/180; "Марьинка" - 150/200; "Новотроицкое" - 40/20; "Гнутово" - 200/40.
Все КПВВ работают в штатном режиме.
В общем за прошедшие сутки контрольные пункты в зоне АТО пересекли: "Майорское" - 4990 человек и 805 транспортных средств; "Марьинка" - 6870 человек и 1310 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5595 человек и 1230 транспортных средств; "Гнутово" - 3475 человек и 755 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4010 человек.