Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 25 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнули 24,9 тис. осіб та 4,2 тис. транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду знаходилося така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 100/180; “Мар’їнка” — 150/200; “Новотроїцьке” — 40/20; “Гнутове” — 200/40.
Усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в зоні АТО перетнули: “Майорське” — 4990 осіб та 805 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6870 осіб та 1310 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5595 осіб та 1230 транспортних засобів; “Гнутове” — 3475 осіб та 755 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4010 осіб.