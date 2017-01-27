Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 25 тис. осіб

Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду знаходилося така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 100/180; “Мар’їнка” — 150/200; “Новотроїцьке” — 40/20; “Гнутове” — 200/40.

Усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в зоні АТО перетнули: “Майорське” — 4990 осіб та 805 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6870 осіб та 1310 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5595 осіб та 1230 транспортних засобів; “Гнутове” — 3475 осіб та 755 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4010 осіб.