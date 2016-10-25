За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 25 тыс.человек

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным.

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/120; "Марьинка" -250/140; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 56/0.

Всего за прошлые сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекло: "Майорское" - 6525 человек и 890 транспортных средств; "Марьинка" - 6010 человек и 1230 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4985 человек и 1045 транспортных средств; "Гнутово" - 2945 человек и 680 транспортных средств; "Станица Луганская» - 4395 человек.