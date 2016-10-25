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15 марта, 19:03 • 116236 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169834 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139954 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132255 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113895 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106084 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101892 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136483 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 25 тыс.человек

За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 25 тыс.человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекло почти 25 тысяч человек и 4 тысяч транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным.

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/120; "Марьинка" -250/140; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 56/0.

Всего за прошлые сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекло: "Майорское" - 6525 человек и 890 транспортных средств; "Марьинка" - 6010 человек и 1230 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4985 человек и 1045 транспортных средств; "Гнутово" - 2945 человек и 680 транспортных средств; "Станица Луганская» - 4395 человек.

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