Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 25 тис.осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду у зоні АТО перетнуло майже 25 тисяч осіб та 4 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишається інтенсивним.
Так, сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/120; “Мар’їнка” —250/140; “Новотроїцьке” — 20/15; “Гнутове” — 56/0.
Загалом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду у зоні АТО перетнуло: “Майорське” — 6525 осіб та 890 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6010 осіб та 1230 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4985 осіб та 1045 транспортних засобів; “Гнутове” — 2945 осіб та 680 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4395 осіб.