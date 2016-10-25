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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 25 тис.осіб

Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 25 тис.осіб

Київ • УНН

 • 7765 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду у зоні АТО перетнуло майже 25 тисяч осіб та 4 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишається інтенсивним.

Так, сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/120; “Мар’їнка” —250/140; “Новотроїцьке” — 20/15; “Гнутове” — 56/0.

Загалом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду у зоні АТО перетнуло: “Майорське” — 6525 осіб та 890 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6010 осіб та 1230 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4985 осіб та 1045 транспортних засобів; “Гнутове” — 2945 осіб та 680 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4395 осіб.

Українські Національні Новини

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