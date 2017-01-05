За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли почти 20 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО целом пересекли 19,9 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/100; "Марьинка" - 200/130; "Новотроицкое" - 0/100; "Гнутово" - 30/50.
Все КПВВ работают в штатном режиме.
В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли: "Майорское" - 4615 человек и 690 транспортных средств; "Марьинка" - 5355 человек и 1145 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4085 человек и 915 транспортных средств; "Гнутово" - 2570 человек и 615 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3245 человек.