Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 20 тис. осіб

Так, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 100/100; “Мар’їнка” — 200/130; “Новотроїцьке” — 0/100; “Гнутове” — 30/50.

Усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули: “Майорське” — 4615 осіб та 690 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5355 осіб та 1145 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4085 осіб та 915 транспортних засобів; “Гнутове” — 2570 осіб та 615 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3245 осіб.