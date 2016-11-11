За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 20 тыс. чел

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/160; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 0/0.

В общем контрольные пункты въезда-выезда пересекло: "Майорское" - 5785 человек и 535 транспортных средств; "Марьинка" - 5775 человек и 1060 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5070 чел и 955 транспортных средств; "Гнутово" - 25 человек и 10 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4020 человек.

Также отмечается, что сегодня КПВВ "Гнутово" снова вовремя не начал работу. Это связано с тем, что напротив контрольного пункта боевики не осуществляют пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябрь. Вчера, 10 ноября, они не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд.