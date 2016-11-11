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15 марта, 19:03 • 111461 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155880 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131135 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124142 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109119 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103711 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100251 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 20 тыс. чел

За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 20 тыс. чел

Киев • УНН

 • 8831 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО пересекло 20,7 тыс. человек и 2,6 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/160; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 0/0.

В общем контрольные пункты въезда-выезда пересекло: "Майорское" - 5785 человек и 535 транспортных средств; "Марьинка" - 5775 человек и 1060 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5070 чел и 955 транспортных средств; "Гнутово" - 25 человек и 10 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4020 человек.

Также отмечается, что сегодня КПВВ "Гнутово" снова вовремя не начал работу. Это связано с тем, что напротив контрольного пункта боевики не осуществляют пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябрь. Вчера, 10 ноября, они не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд.

Украинские Национальные Новости

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