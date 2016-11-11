Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 20 тис.осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО перетнуло 20,7 тисяч осіб та 2,6 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/160; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 0/50; “Гнутове” — 0/0.
Загалом контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло: “Майорське” — 5785 осіб та 535 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5775 осіб та 1060 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5070 осіб та 955 транспортних засобів; “Гнутове” — 25 осіб та 10 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4020 осіб.
Також зазначається, що сьогодні КПВВ “Гнутове” знову вчасно не розпочав роботу. Це пов’язане з тим, що навпроти контрольного пункту бойовики не здійснюють пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на своєму блокпосту в н.п.Октябр. Вчора, 10 листопада, вони не пропустили жодного автомобіля ні на в’їзд, ні на виїзд.