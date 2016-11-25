За прошедшие сутки позиции АТО были обстреляли 28 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российско-оккупационный контингент интенсивно ведет огонь из запрещенного минского договоренностями вооружение, в общем прошедшие сутки позиции украинских военных были обстреляны 28 раз. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"С артиллерии российско-оккупационные войска обстреляли Новогригорьевку. Минометы различных калибров использовали на Мариупольском направлении в районах Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкино, Гнутово, Славного и Водяного. Вооружение БМП - вблизи Старогнатовка ", - отметили в пресс-центре АТО.
"На Луганском направлении под огонь минометов и гранатометов попали позиции вблизи Новозвановки, Крымского и Новоалександровки. Новоалександровка, Станица-Луганская, и Крымское были обстреляны из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Донецком направлении из гранатометов различных систем боевики вели огонь по Авдеевке, по позициям в районе Опытного стрелял снайпер.